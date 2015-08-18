8月底两岸两会11次会谈将签租税及飞航安全合作协议--台湾陆委会

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北8月18日 - 台湾陆委会周二表示，时隔一年半后，两岸的海基会和海协会将在8月24-26日在福州召开第11次的高层会谈，会中将签署两岸避免双重课税及加强税务合作、以及两岸民航飞航安全及适航合作协议。
其中，在两岸租税协议部分，台湾财政部次长张璠表示，中国大陆居台湾对外投资地区首位，且目前已是台湾最大出口地区，过去常有企业被两地政府重复课税情况，因此参考国际做法，过去六年内推动了数次协商。未来双方签定后，台湾的居住者或企业，不论是有无申请对陆投资，都可递件申请适用租税合作的协议，避免被重复课征所得税。
“之前台商大多是以第三地投资方式去大陆，占比75%，我们特别把这部分也纳入，”财政部国际财政司司长宋秀玲说。
她表示，台湾目前对外洽签了28个租税协定，在市场最忧虑的资讯交换部分，多是以个案申请，交换条件已有国际标准的步骤，交换频率并非外界想象的频繁，必须要满足居住者、涉及所得税课征等要件时才会符合交换要件。
她并举例称，台湾已签订的28个租税协定中都包含税务资讯交换，过去有19件申请案，其中拒绝六件，放行13件，“并非对所有请求照单全收。”
财政部表示，协议生效后预估台湾税收可增81-133亿台币，台商和陆商税收分别可减39亿及1亿台币。
此外，本次两岸也将签署飞安合作协议。交通部表示，目前两岸每周有客运840班次、货运84班，现行相关飞航安全都是民航机构专人随机检修，常造成调度困难。未来在协议签署后，各国民航公司可向民航局申请维修证照来维修对方的飞机，并将优先推动航空备品认证等。
至于牵涉陆客来台中转等台湾方面关切的议题，陆委会副主委林祖嘉则表示，双方仍在沟通中但未能来得及于此次会议签署共同意见。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)
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