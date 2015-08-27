中国称欢迎台湾同胞参加抗战胜利纪念活动

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透北京/台北8月27日（记者 Ben Blanchard/Faith Hung） - 中国国防部周四称，中国人民抗日战争的胜利是全民族的伟大胜利，我们欢迎台湾同胞参加有关纪念活动。
国防部发言人杨宇军在记者会上表示，阅兵演练中载有国共两党抗战老兵的车辆方队经过天安门广场的时候，观礼台上有很多人士都自发地起立。
“这充分体现了全国人民对抗战老兵的尊重和敬仰，”杨宇军说道。
国民党前荣誉主席连战的助手张荣恭周四表示，连战将以民间人士的身份出席阅兵活动，并将与习近平会面。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。