两岸银行监理平台会议将于9月13-16日在台湾举行--台湾金管会

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透台北9月1日 - 台湾金管会银行局周二称，预计9月13-16日间，第五度两岸银行监理平台会议“金银会”将在台湾举行。
金管会银行局长詹庭祯在一场记者会并指出，现任中国银监会主席尚福林将率团来台参访，期间并择期举行金银五会。
“大陆这次很关心农村金融。”他说。
他也表示，这次涉及准入的实质议题尚未确定，双方将持续进行金融交流，包括陆方对农村金融及信保基金制度等议题有兴趣，台方则对大陆P2P网路金融及第三方支付等议题进行交流。
两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。(完)
(记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。