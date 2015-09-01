两岸银行监理平台会议将于9月13-16日在台湾举行--台湾金管会

路透台北9月1日 - 台湾金管会银行局周二称，预计9月13-16日间，第五度两岸银行监理平台会议“金银会”将在台湾举行。

金管会银行局长詹庭祯在一场记者会并指出，现任中国银监会主席尚福林将率团来台参访，期间并择期举行金银五会。

“大陆这次很关心农村金融。”他说。

他也表示，这次涉及准入的实质议题尚未确定，双方将持续进行金融交流，包括陆方对农村金融及信保基金制度等议题有兴趣，台方则对大陆P2P网路金融及第三方支付等议题进行交流。

两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。(完)

(记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)

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