“金保三会”达成持续推动两岸保险业务往来等共识--台湾金管会

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透台北10月22日 - 台湾金管会周四表示，第三度两岸保险监理平台会议“金保会”达成持续推动两岸保险业务往来等决议，顺应大陆上海、广东、天津、福建等自贸区对保险业开放措施，大陆保险监理机构将对于符合条件的台资保险公司到自贸试验区设立经营机构，给予必要的支持与协助。
两岸今日在台湾南投召开第三次金保会，由台湾金管会主委曾铭宗与中国保监会主席项俊波共同主持，本次会议以加强监理交流及持续推进双向往来为主轴。
金管会于会后表示，对于近期及未来符合资格之台湾保险业赴大陆参股投资案，大陆保险监督管理机构将根据有关规定积极考虑。
两岸保险业往来已相当密切，目前已有12家台湾保险业在大陆设有13处办事处，台湾保险业已参股投资大陆4家寿险公司、2家产险公司及2家保险经纪人公司，另为因应两岸人民往来及陆客来台旅游需求，台湾地区已有7家保险公司核准办理两岸协助各项保险理赔服务。
据金管会资料显示，2015年1-9月，台湾保险业参股投资大陆地区的6家保险公司，在保费收入部分，达184.26亿人民币，已较上年全年度保费收入181.28亿元为高；在资产规模部分，截至今年9月底总资产约为708亿人民币，较去年底成长46%。
两岸9月中甫在台湾南投召开两岸银行监理合作平台第五次会议“金银会”，会中达成多项共识，包括陆方支持台湾银行业者将大陆分行改制、转型子行在大陆市场经营业务，及发展股权投资合作关系。
两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。(完)
(记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。