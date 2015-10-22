“金保三会”达成持续推动两岸保险业务往来等共识--台湾金管会

路透台北10月22日 - 台湾金管会周四表示，第三度两岸保险监理平台会议“金保会”达成持续推动两岸保险业务往来等决议，顺应大陆上海、广东、天津、福建等自贸区对保险业开放措施，大陆保险监理机构将对于符合条件的台资保险公司到自贸试验区设立经营机构，给予必要的支持与协助。

两岸今日在台湾南投召开第三次金保会，由台湾金管会主委曾铭宗与中国保监会主席项俊波共同主持，本次会议以加强监理交流及持续推进双向往来为主轴。

金管会于会后表示，对于近期及未来符合资格之台湾保险业赴大陆参股投资案，大陆保险监督管理机构将根据有关规定积极考虑。

两岸保险业往来已相当密切，目前已有12家台湾保险业在大陆设有13处办事处，台湾保险业已参股投资大陆4家寿险公司、2家产险公司及2家保险经纪人公司，另为因应两岸人民往来及陆客来台旅游需求，台湾地区已有7家保险公司核准办理两岸协助各项保险理赔服务。

据金管会资料显示，2015年1-9月，台湾保险业参股投资大陆地区的6家保险公司，在保费收入部分，达184.26亿人民币，已较上年全年度保费收入181.28亿元为高；在资产规模部分，截至今年9月底总资产约为708亿人民币，较去年底成长46%。

两岸9月中甫在台湾南投召开两岸银行监理合作平台第五次会议“金银会”，会中达成多项共识，包括陆方支持台湾银行业者将大陆分行改制、转型子行在大陆市场经营业务，及发展股权投资合作关系。

两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。(完)