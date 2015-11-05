两岸领导人会面是建立未来领导人会面常态化的第一步--马英九

路透台北11月5日 - 台湾领导人马英九周四表示，本周六(7日)在新加坡举行的两岸领导人会面是建立未来两岸领导人常态化会面的第一步。

两岸领导人习近平、马英九将于周六在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得会落实至实质经贸层面。

“简单的说，两岸关系与时俱进，‘马习会’水到渠成。”马英九在记者会中称。

他也说，两年前的两岸事务主管机构主管的会面已开启领导人会面的首次话题，过去二年这个话题没有熄火，今年10月13到15日的 “夏张会”又提到这件事。台湾方面认为两岸领导人在第三地见面可以考虑，因此促成新加坡的两岸领导人会面。 (完)