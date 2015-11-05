两岸领导人会面是建立未来领导人会面常态化的第一步--马英九

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透台北11月5日 - 台湾领导人马英九周四表示，本周六(7日)在新加坡举行的两岸领导人会面是建立未来两岸领导人常态化会面的第一步。
两岸领导人习近平、马英九将于周六在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得会落实至实质经贸层面。
“简单的说，两岸关系与时俱进，‘马习会’水到渠成。”马英九在记者会中称。
他也说，两年前的两岸事务主管机构主管的会面已开启领导人会面的首次话题，过去二年这个话题没有熄火，今年10月13到15日的 “夏张会”又提到这件事。台湾方面认为两岸领导人在第三地见面可以考虑，因此促成新加坡的两岸领导人会面。 (完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。