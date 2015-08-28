中国称欢迎台湾同胞参加抗战胜利纪念活动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 白宾/洪淑珍
路透北京/台北8月27日 - 中国国防部周四称，中国人民抗日战争的胜利是全民族的伟大胜利，我们欢迎台湾同胞参加有关纪念活动。
国防部发言人杨宇军在记者会上表示，阅兵演练中载有国共两党抗战老兵的车辆方队经过天安门广场的时候，观礼台上有很多人士都自发地起立。
“这充分体现了全国人民对抗战老兵的尊重和敬仰，”杨宇军说道。
国民党前荣誉主席连战的助手张荣恭周四表示，连战将以民间人士的身份出席阅兵活动，并将与习近平会面。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”