中国称欢迎台湾同胞参加抗战胜利纪念活动

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记者 白宾/洪淑珍

路透北京/台北8月27日 - 中国国防部周四称，中国人民抗日战争的胜利是全民族的伟大胜利，我们欢迎台湾同胞参加有关纪念活动。

国防部发言人杨宇军在记者会上表示，阅兵演练中载有国共两党抗战老兵的车辆方队经过天安门广场的时候，观礼台上有很多人士都自发地起立。

“这充分体现了全国人民对抗战老兵的尊重和敬仰，”杨宇军说道。

国民党前荣誉主席连战的助手张荣恭周四表示，连战将以民间人士的身份出席阅兵活动，并将与习近平会面。（完）