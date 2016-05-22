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时事要闻 | 2016年 5月 22日 星期日 12:55 BJT

只有确认坚持九二共识 两岸相关联系沟通机制才能延续--国台办

路透上海5月21日 - 针对民进党已经在台湾上台执政，国台办与陆委会联系沟通机制是否还能继续运作的问题。新华社周六引述中国国务院台办发言人马晓光指出，只有确认坚持“九二共识”这一体现一个中国原则的共同政治基础，两部门联系沟通机制才能得以延续。

新华社并援引海协会负责人表示，在“九二共识”基础上推动两岸协商谈判的主张和诚意不会改变，只要海基会得到授权，向海协会确认坚持“九二共识”这一体现一个中国原则的政治基础，两会受权协商和联系机制就能得以维系。

中国中共中央台办、国务院台办负责人周五就两岸关系发表谈话称，维护两岸关系和平发展的关键在于坚持“九二共识”政治基础，台湾当局新领导人今日讲话没有明确承认九二共识“是一份没有完成的答卷”。

台湾首位女总统蔡英文周五在就职演说中表示，新政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务。会致力维持两岸关系和平稳定，并和对岸保持常态紧密的沟通机制。

(发稿 边竞；审校 林高丽)

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