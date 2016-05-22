只有确认坚持九二共识 两岸相关联系沟通机制才能延续--国台办

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透上海5月21日 - 针对民进党已经在台湾上台执政，国台办与陆委会联系沟通机制是否还能继续运作的问题。新华社周六引述中国国务院台办发言人马晓光指出，只有确认坚持“九二共识”这一体现一个中国原则的共同政治基础，两部门联系沟通机制才能得以延续。
新华社并援引海协会负责人表示，在“九二共识”基础上推动两岸协商谈判的主张和诚意不会改变，只要海基会得到授权，向海协会确认坚持“九二共识”这一体现一个中国原则的政治基础，两会受权协商和联系机制就能得以维系。
中国中共中央台办、国务院台办负责人周五就两岸关系发表谈话称，维护两岸关系和平发展的关键在于坚持“九二共识”政治基础，台湾当局新领导人今日讲话没有明确承认九二共识“是一份没有完成的答卷”。
台湾首位女总统蔡英文周五在就职演说中表示，新政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务。会致力维持两岸关系和平稳定，并和对岸保持常态紧密的沟通机制。
(发稿 边竞；审校 林高丽)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。