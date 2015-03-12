两岸本币互换正与中国持续沟通中--台湾央行总裁

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透台北3月12日 - 台湾央行总裁周四表示，针对两岸本币互换（SWAP）仍在努力当中，台湾将与对岸继续沟通。
央行总裁彭淮南周四赴立法院财政委员会业务报告。他在回答立委质询时表示。
台湾央行周二提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE冲击台湾金融市场。
央行将于本月26日召开全体理监事会议，去年底时央行将重贴现率维持在1.875%，连十四季维持利率不变。（完）
(记者 高洁如; 审校 毕晓雯)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。