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中国财经 | 2015年 3月 12日 星期四 10:33 BJT

两岸本币互换正与中国持续沟通中--台湾央行总裁

路透台北3月12日 - 台湾央行总裁周四表示，针对两岸本币互换（SWAP）仍在努力当中，台湾将与对岸继续沟通。

央行总裁彭淮南周四赴立法院财政委员会业务报告。他在回答立委质询时表示。

台湾央行周二提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE冲击台湾金融市场。

央行将于本月26日召开全体理监事会议，去年底时央行将重贴现率维持在1.875%，连十四季维持利率不变。（完）

(记者 高洁如; 审校 毕晓雯)

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