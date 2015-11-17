两岸货贸12次协商将于周六在台北举办--台湾经济部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北11月17日 - 两岸货贸协商单位将在本周六(21日)至23日在台北举办ECFA货品贸易工作小组第12次会议，货品贸易协议进行协商。这是两岸领导人会议后首次两岸重要的货品贸易协商。
两岸领导人于11月初在新加坡首次历史性的会面，当时台湾领导人马英九曾提及希望两岸能加速货品贸易协商的进度。
台湾经济部表示，ECFA货品贸易协议是依据ECFA第3条授权而展开协商之后续协议，自100年2月22日经合会第一次会议启动协商以来，已举行11次工作小组会议。
经济部表示，协商将以讨论市场开放降税安排及协议条文待解决之议题为主，台湾方面将由经济部国际贸易局长杨珍妮、及工业局长吴明机主谈，大陆方面则商务部台港澳司长孙彤主谈。
经济部表示，本次协商将市场开放原则进一步交换意见，包括双方出价及要价平衡；市场开放应以双方产业合作、互补及互惠为目标；双方市场开放内容，宜避免第三方搭便车；另宜考量双方产业市场开放可能对两岸相关产业之冲击等原则。双方依前述原则讨论各自关切产品，并就台湾方面要求之中小企业及传统产业，以及面板、汽车、石化、工具机等我方具出口利益等项目，检视产业利益情况。(完)
(记者 高洁如；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。