两岸服务贸易谈判很快将有结果--海基会

中材股份今年水泥工程合同目标同比降 拓节能业务长远拉动增长
路透香港4月5日 - 全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商--中国中材股份周三表示，公司今年的水泥工程的新签合同目标为250亿元人民币左右，同比下降逾16%；公司并已开始发展与水泥相关的多元化业务，例如节能环保，未来可能成为拉动公司合同增长的方向。
路透台北1月23日 - 台湾负责两岸事务协商机构--海基会周三表示,两岸经济协议(ECFA)之下"服务贸易协议"的协商已进入最后收尾阶段,很快就会有结果.但该机构不愿给出具体时程.
海基会董事长林中森在一记者会上指出,两岸双方对于彼此开放服务业达成共识均有急迫感,因此签署服贸协议不会遥遥无期.
熟悉情况的台湾官员表示,服务贸易协议里的项目包含金融、文创、电子商务等多个面向,多数已达成共识,但仍有少数议题尚未处理完成.
"已经到收尾阶段,...希望很快能签署."林中森说.
此外,他也指出,两岸的协商代表机构--海基会及海协会相互在对岸设立办事处的议题已在研议方案中,相信可以很快推动.林中森指办事处的功能以服务为导向,台湾将选择在大陆台商及台湾学生聚集最多的地方设立.
两会互设办事处将是台湾与大陆首个准官方办事机构的设立,具象征意义.(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透北京4月5日 - 中国股市沪综指周三早盘放量收升逾1%。分析师指出，受政策利好刺激，今日河北雄安新区板块全线大涨，并带动相关板块走强，新热点的出现有助于活跃市场气氛。同时，进入4月份以后，季末MPA考核对市场流动性的扰动逐渐消除，对市场亦有利好作用。
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。