两岸服务贸易谈判很快将有结果--海基会

路透台北1月23日 - 台湾负责两岸事务协商机构--海基会周三表示,两岸经济协议(ECFA)之下"服务贸易协议"的协商已进入最后收尾阶段,很快就会有结果.但该机构不愿给出具体时程.

熟悉情况的台湾官员表示,服务贸易协议里的项目包含金融、文创、电子商务等多个面向,多数已达成共识,但仍有少数议题尚未处理完成.

此外,他也指出,两岸的协商代表机构--海基会及海协会相互在对岸设立办事处的议题已在研议方案中,相信可以很快推动.林中森指办事处的功能以服务为导向,台湾将选择在大陆台商及台湾学生聚集最多的地方设立.