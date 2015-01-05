中国就台湾当局驻美机构“升旗”仪式向美方提出严正交涉

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京1月5日 - 中国外交部周一称，已就台湾当局驻美机构举行所谓“升旗”仪式向美方提出严正交涉，要求美方恪守一个中国政策。
《英文中国邮报》周六报导称，这是美国1979年承认北京政府后台湾首次在美国“升旗”。
报导援引驻美国台北经济文化代表处指出，超过100人参加了上周四在华盛顿双橡园（Twin Oaks Estate）举行的升旗仪式，包括台湾驻美代表沈吕巡。
“我们坚决反对台湾当局驻美机构举行所谓‘升旗’仪式，并已向美方提出严正交涉。”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
华春莹要求美方恪守一个中国政策，慎重妥善处理涉台问题，防止此类事情再次发生。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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