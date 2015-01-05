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时事要闻 | 2015年 1月 5日 星期一 18:46 BJT

中国就台湾当局驻美机构“升旗”仪式向美方提出严正交涉

路透北京1月5日 - 中国外交部周一称，已就台湾当局驻美机构举行所谓“升旗”仪式向美方提出严正交涉，要求美方恪守一个中国政策。

《英文中国邮报》周六报导称，这是美国1979年承认北京政府后台湾首次在美国“升旗”。

报导援引驻美国台北经济文化代表处指出，超过100人参加了上周四在华盛顿双橡园（Twin Oaks Estate）举行的升旗仪式，包括台湾驻美代表沈吕巡。

“我们坚决反对台湾当局驻美机构举行所谓‘升旗’仪式，并已向美方提出严正交涉。”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

华春莹要求美方恪守一个中国政策，慎重妥善处理涉台问题，防止此类事情再次发生。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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