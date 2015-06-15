俞正声称台湾民众赴中国大陆将免签证

路透台北6月15日 - 中国官方媒体--新华社周日报道，中国大陆全国政协主席俞正声宣布，将给予台湾民众免签注进入中国大陆。此若落实，两岸人民的往来两岸将更便利。

周日在厦门举办了两岸的第七届海峡论坛，俞正声在会上做此宣布，不但未来台湾民众可以免签注进入中国大陆，中国大陆也将推出〞卡式〞台胞证。

俞正声是现任中共中央政治局常委、全国政协主席。他表示，将继续推动两岸同胞扩大交往，让更多台湾同胞参与两岸交流的大潮，进一步为两岸同胞交流创造更好的条件，包括对台胞来往大陆免予签注，并适时实行卡式台胞证。

据大陆统计，自1987年台湾开放大陆探亲至今年第1季，台湾民众前往大陆累计已达8,337万人次。目前两岸民众每年往来近千万人次，两岸每周有840个直航航班。(完)

(记者 高洁如; 审校 黄凯)

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