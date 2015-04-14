路透专访：台湾将可放宽半导体业赴大陆设厂规定--经济部长

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透台北4月14日（记者高洁如/吴贞瑢） - 中国有计划的扶植半导体产业，竞争加剧之下，台湾经济部长邓振中表示，台湾半导体产业若有赴中国大陆新设立晶圆厂的需求，在满足特定条件下，政府可以调整相关规定。
邓振中周二在接受路透专访时表示，目前台湾经济部投审会的规定中，政府核准产业赴陆新厂以三座八寸晶圆厂为限，目前已经额满。全球晶圆代工大厂--台积电(2330.TW)先前在投资人说明会中曾表示正评估赴大陆设厂的计划。
但中国大陆已重金集资发展半导体产业。
去年10月中国国家集成电路产业投资基金正式设立，该基金将采取股权投资等多种形式，重点投资集成电路芯片制造业。先前上海证券报报导，即将成立的中国集成电路产业基金出现超募，从最初的1,000亿元人民币提高至1,200亿元后，后续规模有望进一步上调至1,300-1,500亿元。
而中国最大芯片代工企业--中芯国际(0981.HK)今年2月公告，拟向中国国家集成电路产业投资基金配售近31亿港元的股份，使之取代中投公司成为中芯国际的第二大股东。
邓振中说，目前现在尚未有正式的企业向经济部申请赴陆新设晶圆厂，不过政府已听到有厂商有需要过去大陆设厂。
〞如果增加在台湾的投资、扩产及雇用，假设这些条件可以满足的话，我们当然可以调整我们的规定。〞邓振中说。
他表示，目前台湾政府规定赴中国大陆新设八寸的晶圆厂规定是三座，目前看来已经没有空间了，但半导体产业变化的很快，厂商若符合在台投资的条件，正式告诉我们有这个需求的话，政府会去处理，不过当然也要看大陆的规定。
一位投审会官员指出，目前台湾已核准三座八寸晶圆厂，包括了台积电上海松江厂、茂德的重庆厂、以及力晶。力晶虽取得核准但一直未赴陆设厂。
邓振中今年62岁，接任经济部长一职虽仅仅数月，不过邓振中过去曾任驻美副代表、世界贸易组织(WTO)副代表，对于台湾对外的贸易谈判相当娴熟。
**今年外销订单有望保持年增长**
近期公布的数据，显示台湾的贸易情况情势严峻。3月出口意外大减8.9%、创下逾二年的新低；而中国3月出口同比下降15.0%，创13个月最大跌幅。
1-2月美国跃居台湾最大的外销订单地区，取代中国。据估计，来自中国的外销订单约有三成为在当地加工后再转出口至全球。
邓振中分析表示，台湾第一季出口的情况不好，原因之一是大宗物资包括国际油价走跌，产油国的购买力下降，二是欧洲的景气虽然回升但是速度相当缓慢，三是中国的景气不若以往。
但他也认为，美国经济的复苏不错，虽然首季出口不佳，但仍然期待第二至第三季出口可以赶上。台湾外销订单的成长除了看重要的出口地区的景气之外，主要的企业有没有新产品推出也很重要。
〞我听企业在讲，苹果一直要他们把生产量要准备着，〞邓振中说。
苹果(AAPL.O)日前推出新款的苹果手表(APPLE WATCH)。邓振中表示，外销订单去年因苹果推出新款手机而受惠，订单量的增加也会相当显着。而地区方面今年美国好一点，欧洲平缓，但大陆会减少一点，
〞这样平衡下来希望(订单)有成长。〞他说。
台湾2014年外销订单金额共4,728.1亿美元，创历史新高，并较2013年的4,429.3亿美元，年增加6.7%。1-2月外销订单总计689.3亿美元，较上年同期增3.2%。
台湾主计总处2月时上修全年经济成长率至3.78%，创四年来高位，因内需展望乐观。不过国际油价的大幅下滑以及台电电价回馈方案实施，令今年CPI大幅下修至0.26%，创六年低位。
**美台TIFA暂停**
邓振中曾于2月初赴美国华盛顿访问，除一步深化台美经贸与商务合作关系外，也争取美行政部门、国会部门、智库及产业界等，支持台湾加入〞太平洋伙伴协定〞（TPP）。
但原本已预备于4月初召开的美国和台湾的TIFA会议(贸易暨投资架构协定Trade and Investment Framewwork Agreement，简称TIFA）今年却喊急暂停，邓振中表示，双方针对台湾进口美国猪肉一事无法解决是主因之一。
邓振中认为，以台湾和美国一年约达700-800亿美元的贸易量，美猪、美牛一年销往台湾的金额只有2-3亿美元，以贸易量而言并不算重要，但是它是台湾不够开放市场的象征。
他认为，目前台湾民众对于美国猪肉含有瘦肉精，对食品安全的疑虑仍然很高，台湾的政府仍然需要民众对此的支持才能再进行。(完)
(审校 杨淑祯)
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