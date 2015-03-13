证交所和新三板上市新交易品种将不再需证监会审批--国务院

路透上海3月13日 - 中国国务院近日取消和调整一批行政审批项目，其中包括取消证监会对于证交所上市新的交易品种，以及全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）上市新交易品种的行政审批。业内人士指出，这将为未来股票发行注册制改革进一步扫清障碍。

据中国政府网，此次国务院共取消和下放90项行政审批项目，取消67项职业资格许可和认定事项，取消10项评比达标表彰项目，将21项工商登记前置审批事项改为后置审批。

此次证监会取消的行政审批共九项，除上述两项外，其余还包括上市公司收购报告书审核；证交所证券登记结算收费审批；新三板公司新增股东或原股东转让所持股份审批；期交所上市、修改或终止合约审批；期交所合并、分立或解散审批等。

此外，保监会取消的行政审批共六项，包括保险公司股权转让及改变组织形式审批；保险公司从事机动车交通事故责任强制保险业务审批、保险公司投资企业债券的信用评级机构核准、外资保险公司再保险关联交易审批。

中国央行亦取消了银行间债券市场债券交易流通审批；财政部则取消了境外会计师事务所在境内设立常驻代表处审批、豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股持义务审核等五个项目的审批。

中央政府近年来积极推动简政放权，全面清理前置审批和行政许可审批，已经多批次取消和调整数百项行政审批项目。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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