中国与阿联酋将设立一个100亿美元的共同战略投资基金

路透迪拜12月14日 - 阿联酋与中国在阿联酋国家新闻机构WAM发表联合声明称，两国推出了一个共同战略投资基金，规模为100亿美元。

声明称，该基金将由阿布扎比国家投资基金Mubadala和中国国家开发银行的一个下属机构管理。

双方出资额相同。推出该基金的目的，是为了建立一个平衡型基金，包含多元化商业投资并覆盖多个成长型领域。(完)