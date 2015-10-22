背景资料：中国国家主席习近平访英期间签署协议清单

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透伦敦10月21日 - 中国国家主席习近平周三主持与英国签订一系列商业协议，总价值约为400亿英镑(620亿美元)，以拉进两国关系。
以下为宣布的协议清单：
**核能-欣克利角**
中国同意向法国电力集团(EDF)(EDF.PA)欣克利角核能项目投资60亿英镑，以帮助中国核能技术在后续项目中打入英国市场。这是英国几十年来新建的首座核电站。
**汽车**
中国向伦敦低碳黑色出租车投资，汽车方面的多项协议中，还有一份涉及豪华运动车生产商阿斯顿·马丁(Aston Martin)。
阿斯顿·马丁与北京信中利投资股份有限公司(China Equity)签署价值5,000万英镑的协议，开发Rapide S电动跑车。
中国汽车制造商吉利(0175.HK)还另外投资5,000万英镑加强研发能力，并推出新的零排放黑色出租车队。伦敦出租车公司(London Taxi Company)隶属吉利旗下。
**乐高乐园**
华人文化和英国默林娱乐(MERL.L)可能投资3亿美元成立合资公司，在上海开办乐高乐园。
**皇家阿尔伯特码头**
作为伦敦东部发展一新金融区的部分计划，中国地产开发商总部基地(Advanced Business Park;ABP)表示，其将与中国的中信集团CITIC.UL合作进行开发。
在2013年5月时总部基地雀屏中选，负责改建该面积35英亩的地点。该改建案将斥资17亿英镑且最多能创造3万个工作岗位。
英国政府表示，中信集团将在皇家阿尔伯特码头改建项目中取得40%的权益。
总部基地表示，其将与中信集团成立一投资公司，计划在英国，尤其是伦敦，推出其他重大的基础建设和房地产投资案。
**医疗保健**
英国宣布，中国与英国企业、大学及机构签署逾20亿英镑的医疗保健贸易协议。
葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)执行长亦加入一个促进中英贸易的新委员会。
**BP**
石油巨头BP (BP.L)已与中国华电集团签署100亿美元的液化天然气(LNG)供应协议。
未来20年BP每年将向中国华电供应最高达100万吨LNG。
英国首相卡梅伦称，在习近平访问英国期间，英国已与中国签署逾120亿英镑的油气协议。
**嘉年华集团**
卡梅伦称，全球最大游轮运营商嘉年华公司(Carnival Corp) CCl.N已与中国签署26亿英镑的新游轮建造协议。
**罗尔斯-罗伊斯**
英国方面表示，发动机生产商罗尔斯-罗伊斯(RR.L)与海航集团签署了价值14亿英镑的协议，将为20架空中客车(Airbus,空中巴士)A330飞机提供Trent 700引擎。另外罗尔斯-罗伊斯还与海航集团签署了TotalCare一篮子协议，再提供9个Trent 700引擎以及15个Trent XWB引擎。
**捷豹路虎**
英国表示，捷豹路虎将向中国一家新的铝车体工厂投资；在中国，捷豹路虎已与奇瑞汽车建有合资企业。
**英国劳合社**
英国表示，保险市场劳合社(Lloyd's of London)与中国太平保险签署了合作协议，将帮助后者扩大全球业务网络。(完)
(编译/审校 王丽鑫/戴素萍/于春红/徐文焰/张若琪)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。