背景资料：中国国家主席习近平访英期间签署协议清单

路透伦敦10月21日 - 中国国家主席习近平周三主持与英国签订一系列商业协议，总价值约为400亿英镑(620亿美元)，以拉进两国关系。

以下为宣布的协议清单：

**核能-欣克利角**

中国同意向法国电力集团(EDF)(EDF.PA)欣克利角核能项目投资60亿英镑，以帮助中国核能技术在后续项目中打入英国市场。这是英国几十年来新建的首座核电站。

**汽车**

中国向伦敦低碳黑色出租车投资，汽车方面的多项协议中，还有一份涉及豪华运动车生产商阿斯顿·马丁(Aston Martin)。

阿斯顿·马丁与北京信中利投资股份有限公司(China Equity)签署价值5,000万英镑的协议，开发Rapide S电动跑车。

中国汽车制造商吉利(0175.HK)还另外投资5,000万英镑加强研发能力，并推出新的零排放黑色出租车队。伦敦出租车公司(London Taxi Company)隶属吉利旗下。

**乐高乐园**

华人文化和英国默林娱乐(MERL.L)可能投资3亿美元成立合资公司，在上海开办乐高乐园。

**皇家阿尔伯特码头**

作为伦敦东部发展一新金融区的部分计划，中国地产开发商总部基地(Advanced Business Park;ABP)表示，其将与中国的中信集团CITIC.UL合作进行开发。

在2013年5月时总部基地雀屏中选，负责改建该面积35英亩的地点。该改建案将斥资17亿英镑且最多能创造3万个工作岗位。

英国政府表示，中信集团将在皇家阿尔伯特码头改建项目中取得40%的权益。

总部基地表示，其将与中信集团成立一投资公司，计划在英国，尤其是伦敦，推出其他重大的基础建设和房地产投资案。

**医疗保健**

英国宣布，中国与英国企业、大学及机构签署逾20亿英镑的医疗保健贸易协议。

葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)执行长亦加入一个促进中英贸易的新委员会。

**BP**

石油巨头BP (BP.L)已与中国华电集团签署100亿美元的液化天然气(LNG)供应协议。

未来20年BP每年将向中国华电供应最高达100万吨LNG。

英国首相卡梅伦称，在习近平访问英国期间，英国已与中国签署逾120亿英镑的油气协议。

**嘉年华集团**

卡梅伦称，全球最大游轮运营商嘉年华公司(Carnival Corp) CCl.N已与中国签署26亿英镑的新游轮建造协议。

**罗尔斯-罗伊斯**

英国方面表示，发动机生产商罗尔斯-罗伊斯(RR.L)与海航集团签署了价值14亿英镑的协议，将为20架空中客车(Airbus,空中巴士)A330飞机提供Trent 700引擎。另外罗尔斯-罗伊斯还与海航集团签署了TotalCare一篮子协议，再提供9个Trent 700引擎以及15个Trent XWB引擎。

**捷豹路虎**

英国表示，捷豹路虎将向中国一家新的铝车体工厂投资；在中国，捷豹路虎已与奇瑞汽车建有合资企业。

**英国劳合社**

英国表示，保险市场劳合社(Lloyd's of London)与中国太平保险签署了合作协议，将帮助后者扩大全球业务网络。(完)