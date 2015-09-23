新疆华凌工贸将向英国三个住房项目投资共计6,000万英镑

路透伦敦9月23日 - 英国财政部周三表示，一家中国企业计划投资在英格兰北部推出三个住房项目。此时英国财政大臣奥斯本正在中国进行访问以促进两国商业联系。

中国新疆华凌工贸(集团)有限公司打算投资6,000万英镑(9,220万美元)，在曼彻斯特、利兹和谢菲尔德启动三个项目，项目最终总价值将达到12亿英镑。

财政部称，由英国Scarborough Group牵头的上述项目料将提供10,000套新住房，这是政府刺激英格兰北部发展的手段之一。该地区经济发展一直落后于伦敦和英格兰东南部地区。

奥斯本指出，他希望中国到2025年成为英国的第二大贸易伙伴，目前为第六。

本周稍早，英国和中国就一系列议题达成了共识，其中包括扩大货币互换额度、中国投资英国核电以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。(完)