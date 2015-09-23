新疆华凌工贸将向英国三个住房项目投资共计6,000万英镑

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦9月23日 - 英国财政部周三表示，一家中国企业计划投资在英格兰北部推出三个住房项目。此时英国财政大臣奥斯本正在中国进行访问以促进两国商业联系。
中国新疆华凌工贸(集团)有限公司打算投资6,000万英镑(9,220万美元)，在曼彻斯特、利兹和谢菲尔德启动三个项目，项目最终总价值将达到12亿英镑。
财政部称，由英国Scarborough Group牵头的上述项目料将提供10,000套新住房，这是政府刺激英格兰北部发展的手段之一。该地区经济发展一直落后于伦敦和英格兰东南部地区。
奥斯本指出，他希望中国到2025年成为英国的第二大贸易伙伴，目前为第六。
本周稍早，英国和中国就一系列议题达成了共识，其中包括扩大货币互换额度、中国投资英国核电以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。(完)
(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。