中国商务部长：推动中国高附加值产品对英出口 深化投资和大项目合作

路透北京10月19日 - 中国商务部部长高虎城周日表示，目前中英经贸合作呈现双边贸易稳定增长、双向投资持续深化，新领域合作不断拓展的积极态势。充分挖掘两国贸易潜力。推动中国高附加值产品对英出口，深化投资和大项目合作。

新华社援引他的话称，发挥英国在高端制造、高新技术和研发等领域的优势，寻找双边货物贸易新增长点。进一步促进科技创新、电子商务、金融法律服务、医疗卫生、创意产业等服务贸易领域合作，实现货物贸易与服务贸易比翼齐飞。

深化投资和大项目合作，“一带一路”倡议和亚投行的建立将进一步促进两国企业在基础设施领域的合作。双方可以高铁、核电项目合作为切入点，加大生命科学、卫星应用、新能源、新能源汽车和信息技术等新兴产业合作，着力打造一批标志性、示范性大项目，推动双向投资合作的深入发展。

加强两国地方合作和第三方市场合作。两国政府应建立地方合作长效机制，探讨中英企业合作参与英格兰“北部振兴计划”。充分利用中方在装备制造和资金方面，以及英方在技术创新、管理经验和金融服务方面的优势，推动两国企业联手拓展在第三方市场的合作，打造两国经贸合作的新空间。

营造良好贸易投资环境。希望英国在欧盟内部继续发挥积极作用，推动高技术产品对华出口、中欧投资协定早日达成、尽早开展中欧自贸区联合可行性研究，实现两国贸易和投资合作的可持续发展。

目前，英国已成为中国在欧盟内第二大贸易伙伴、第二大实际投资来源地和投资目的国，中国则是英国的第四大贸易伙伴。两国贸易额逐年上升，2014年中英双边贸易额达到808.7亿美元，同比增长15.3%，增幅位列中国与欧盟主要贸易伙伴首位。

今年前九个月，在中国与欧洲主要伙伴贸易同比均下降明显的情况下，中英贸易额基本保持稳定。英国对中国直接投资存量稳步增长，截至2015年8月底，英国在华投资项目7,992个，实际投入196.1亿美元；中国对英直接投资存量从2010年底的13.5亿美元快速增长到2014年底的128亿美元，已有超过500家中资企业落户英国。

中国国家主席习近平将于周一晚间将抵达伦敦展开为期四天的访问，这是近10年来中国国家主席首次对英进行国事访问。（完）