焦点：中英财经高层会晤 着眼于股市互连、核能及铁路投资等领域

9月21日，英国财政大臣奥斯本与中国国务院副总理马凯在北京出席第七次中英经济财金对话政府和社会资本合作圆桌会一项签字仪式。 REUTERS/Andy Wong/Pool

路透北京9月21日 - 英国和中国周一就一系列议题上达成了共识，其中包括扩大两国货币互换的额度，中国对英国核电站的投资，以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。

英国财政大臣奥斯本在访华第二日表示，英国将成为“中国在西方的最好合作伙伴”。

他表示，中国近来市场的动荡，不会影响英国更加深入地与中国经济进行互动。

奥斯本希望中国加大对英国的投资，并希望伦敦成为欧洲离岸人民币主要的交易中心。他表示，打通伦敦和上海股市从长期来看将对英国有利。

在被问及股市互通是否会导致未来中国市场震荡会令英国面临被波及的风险时，奥斯本向记者表示，“一个更具深度、更为成熟的全球金融市场符合英国的利益。”

“英国应该面向中国。我们应该与中国开展更多业务。我们应该加深与中国经济的联系，我们的金融机构也应该与中国建立更加紧密的联系。”

这将是去年11月推出沪港通以来的又一新举措。在沪港通制度下，外国投资者可通过香港买卖以人民币计价的中国A股，中国国内投资者也可透过这一机制购买在香港上市的股票。

虽然沪港通自推出以来，双向投资资金流均出现萎缩，配额利用率还不到一半。

但是，将上海与伦敦证交所关联，将标志着中国市场开放又迈出一大步，有望允许中国国内投资者涉足英国和欧洲股票。

当然，这两大股市的任何关联都需要克服重大障碍，包括时差及监管挑战等。

况且自中国股市6月开始跳水以来，国际投资者对于中国市场的热情已经减弱。

此外，中国监管机构对股市和汇市的强力干预，也令一些外国建议者心里不踏实，他们担心，这反映出中国仍未完全放下对自由市场的芥蒂。

为了加强在全球市场的合作，中国和英国将扩大人民币/英镑互换额度，但双方并未透露细节。此外，中国央行“近期内”将在伦敦发行短期人民币计价的央行票据。

奥斯本表示，英国希望“在帮助人民币逐步国际化方面，继续发挥我们作为全球领先金融中心的作用”。

奥斯本宣布，英国将为英格兰西南部欣克利角的一个新核电站提供初期20亿英镑(31亿美元)的资金扶持。

奥斯本称，英国欢迎“中国在英国未来的核项目中积极投资”，而且考虑到中国在高速铁路领域的专业水平，认为中国有机会投资高铁项目。(完)