中国未来可能在英国建造并拥有核电厂--英国财政大臣

路透伦敦/北京9月21日 - 英国财政大臣奥斯本周一表示，未来中国可能将在英国建造并拥有一座核电厂，这或为中国在西方的首座核电项目铺平道路。

中国企业料为英格兰西南Hinkley Point核电厂提供160亿英镑(250亿美元)融资，奥斯本表示，中国企业的参与最终可能促成未来中国在英国建造并拥有一座核电厂，有可能座落于英格兰东部供开发的地区Bradwell。

他也表示，英国政府将为Hinkley Point核电项目提供20亿英镑的初始资金，此一项目目前为法国电力集团(EDF)(EDF.PA)的英国分支所拥有；中国广核集团(China General Nuclear Corp,CGN)和中国核工业集团公司(CNNC)料将成为投资者。

“这项民间核能合作计划...为中国后续持有Bradwell核电项目多数权益开启了大门，”奥斯本在访问北京时表示。

将技术出口英国，将提升中国核电业的公信力。

尽管奥斯本称“对于中国未来可能对英国核电项目进行大量投资”英国表示欢迎，但也面临反对声浪。

行业工会GMB持续发出反对中国介入英国新核电计划的呼声。

“英国政府仰赖外国国有企业提供资金发展新核电站，已令英国国营企业失去从事这项计划的机会，而民间企业显然也不准备争取，”GMB负责能源的全国秘书长Gary Smith表示。(完)