中英将达成金融及能源等经贸合作 金额超历次--中国商务部

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月20日 - 中国商务部周二称，中国主席习近平访问英国会达成一批重要经贸成果，涵盖金融、能源、医疗、汽车、地产等多个领域，涉及金额很大，超过历次领导人访英的成果。
商务部发言人沈丹阳在例行发布会上并公布，中国9月对外非金融直接投资103亿美元，同比增长5.2%；截至9月底，中国累计对外非金融类直接投资5.5万亿元人民币（折合8,323亿美元）。
商务部此前已公布，外商投资总体规模实现稳定增长，9月实际使用外资(FDI)594.7亿元人民币（折95.6亿美元），同比增长7.1%；前九个月累计使用外资5,847.4亿元（折949亿美元），同比增长9%。中国前三季度非金融对外直接投资(ODI)同比增长16.5%，至873亿美元。
沈丹阳称，今年前9个月，在中国与欧洲主要伙伴贸易额同比都明显下降的情况下，中英双边贸易额是580亿美元，基本保持稳定，投资方面，现在英国是中国在欧洲投资增长最快的国家，已经有超过500家中资企业入驻英国。
此次中国主席访英将达成的经贸成果，其中既有政府间的协议，也有金融机构和企业间的合作项目，合作形式包括双边贸易、双向投资、技术合作、金融合作和战略合作等。
中国国家主席习近平于周一晚间将抵达伦敦展开为期四天的访问，这是近10年来中国国家主席首次对英进行国事访问。商务部部长高虎城此前表示，目前中英经贸合作呈现双边贸易稳定增长、双向投资持续深化，新领域合作不断拓展的积极态势。充分挖掘两国贸易潜力。推动中国高附加值产品对英出口，深化投资和大项目合作。
对于石油交易市场违规经营情况，沈丹阳表示，媒体报导的地下炒原油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及文件已经明确规定，除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
商务部特别提醒广大投资者，不要听信任何机构的违法违规宣传和诱导，切实注意防范风险，维护自身权益。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。