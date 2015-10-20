焦点：习近平访问英国受到热情欢迎 期待两国关系迈上新台阶

10月20日，中国国家主席习近平与英国女王伊丽莎白二世在国宴上互相敬酒。 REUTERS/Dominic Lipinski/Pool

路透伦敦10月20日 - 中国国家主席习近平周二对英国开始国事访问，对两国间建立紧密关系的“更光明的未来”表示欢迎。习近平此次访问期间将签署超过460亿美元的商业协议。

英国方面铺上红毯，并以41响皇家礼炮欢迎习近平的到访，随后他与伊丽莎白女王一起乘坐皇家马车前往白金汉宫。在国宴上，女王称习近平的访问是“今年对两国关系具有决定性意义的时刻”，应会令两国关系达到“令人瞩目的新高度”。

英国首相卡梅伦希望加强该国作为中国在西方最亲密朋友的地位，并获得中国在基础设施、核能以及英格兰北部的投资。

习近平此行被誉为开启了中英关系的“黄金时代”，但也遭到人权活动人士的批评，他们指责卡梅伦对中国侵犯人权问题视而不见。

本次访问也惹恼了美国等一些英国的传统盟友。习近平上个月访问美国期间，双方在网络窃密和中国在亚洲海事争议中的行为等问题上不欢而散。

习近平对于批评基本没有理会。他通过翻译对英国议员称，两国通过合作肯定能迎来更光明的未来，他的访问将把两国友好关系提升到一个新的高度。

习近平在国宴上讲话称，中英关系发展对两国乃至全世界都有利。

**核能**

对英国而言，习近平为期四天的国事访问是英国三年来魅力攻势的高潮。

英国方面表示，此次访问期间将签订逾300亿英镑合约，创造约3,900个工作岗位。

预计最重要的一笔合约，将是两家中国国有公共事业企业向法国公共事业公司EDF(EDF.PA)在欣克利角造价160亿英镑的核能项目进行投资。

英国私下提出人权问题的做法，赢得了中国的赞许。英国称这种政策比公开抨击中国更有效。

不过卡梅伦说，他周三与习近平会晤时不会回避敏感问题，比如中国价格低廉的进口商品对陷入困境的英国钢铁企业的影响。英国反对党--工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)周二会见习近平时曾提及人权问题。

习近平可能表示，中国希望欧盟保持团结，这对卡梅伦来说是个棘手话题。卡梅伦已经承诺，在2017年底公投之前，重新协商英国与欧盟的关系。

但这种不愉快的插曲不大可能破坏这次酝酿已久的访问。

根据律师事务所Baker & McKenzi，2014年英国是中国投资首要目的地，投资金额为51亿美元。今年，虽然美国施压盟国不要加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，但英国还是成为第一个加入的西方国家。

习近平访问英国之前，环球时报发表社论称，中英两国关系“黄金时代”的概念令有些人不舒服，让那些仍认为西方是全球中心的人感到有些伤自尊。(完)