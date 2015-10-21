焦点：习近平与英方签620亿美元商业协议 核电协议备受瞩目

路透伦敦10月21日 - 中国国家主席习近平签署了价值数百亿美元的协议，包括为英国核电站提供资金，这也是他访问英国期间最受外界瞩目的事情。英国首相卡梅伦希望习近平此行将带动一波来自中国的投资热潮。

在接受了一天的热情接待后，习近平周三开始与卡梅伦在首相官邸商讨价值400亿英镑(620亿美元)的协议，并签署了具有里程碑意义的核协议。

中国广核集团有限公司(中广核)将在计划耗资180亿英镑兴建的欣克利角核电厂持有三分之一股份，该核电厂由法国EDF(EDF.PA)控股。这是中国对西方核能设施进行的首次大笔投资。

国有企业中广核还将持有伦敦东部Bradwell核电厂三分之二的股份，并计划在那里兴建由中方设计的反应堆；另外也将取得在Sizewell核电厂由法国核能公司阿海珐(Areva)(AREVA.PA)设计的反应堆项目的五分之一股权。

习近平表示，双方决定共同构建中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系，开启中英关系“黄金时代”，并称核协议是一项旗舰式投资。

卡梅伦希望伦敦成为人民币交易、清算和结算的主要西方中心。伦敦是全球最大的外汇交易中心。

“我们的关系越强，就越有能力就其他问题进行必要和坦率的沟通，”卡梅伦说，并补充称他提出了中国钢铁供应过剩问题。最近几周英国钢铁行业流失4,000多个工作岗位。

习近平表示，中国已经采取措施削减钢铁行业产能，而且中国“高度重视”人权问题。

习近平还表示，中国经济将维持强劲势头，不会出现硬着陆。

**签署核协议**

在位于英国西南部Somerset郡欣克利角(Hinkley Point)的核项目中，中国将投资入股60亿英镑。这将成为日本2011年福岛核事故以来欧盟建立的首个新核电站。

英国计划在未来10年更新约四分之一发电能力，中国投资给其带来活力。这也给中国带来展示其核技术的机会。

目前还没有拿到中国核投资的全面数据。在习近平此次到访前，英国称，将签署总计300亿英镑的合约，不过卡梅伦周四将这一规模提高至400亿英镑。

其他交易还包括，英国石油公司BP和中国华电集团签署100亿美元的液化天然气供应协议、与嘉年华集团(Carnival Corp)(CCL.N)签署26亿英镑的游轮建造协议、罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc)(RR.L)与海航集团的14亿英镑协议。

这项核协议使得英国距离建造1995年以来的首个新核电厂又近了一步，也利好EDF。成本超支数以十亿计欧元，且芬兰和法国的两个核电站项目延迟数年，已让EDF面临沉重压力。(完)