中国反对联合国安理会介入朝鲜人权问题

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令

路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。