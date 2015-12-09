中国反对联合国安理会介入朝鲜人权问题

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透北京12月9日 - 中国外交部周三称，反对联合国安理会介入朝鲜人权问题，特别是此举可能恶化朝鲜半岛局势。
“中方一贯认为应通过建设性对话与合作来处理人权问题，一贯反对联合国安理会介入一国人权问题。”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“我们希望各方以朝鲜半岛和平与稳定大局为重，多做有利于缓解半岛紧张局势、增进对话与互信的事。”（完）
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。