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时事要闻 | 2015年 12月 9日 星期三 18:31 BJT

中国反对联合国安理会介入朝鲜人权问题

路透北京12月9日 - 中国外交部周三称，反对联合国安理会介入朝鲜人权问题，特别是此举可能恶化朝鲜半岛局势。

“中方一贯认为应通过建设性对话与合作来处理人权问题，一贯反对联合国安理会介入一国人权问题。”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

“我们希望各方以朝鲜半岛和平与稳定大局为重，多做有利于缓解半岛紧张局势、增进对话与互信的事。”（完）

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