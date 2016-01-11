产能过剩行业减产或小幅推升中国失业率 但今年料持稳--中金

路透北京1月11日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告称，中国统计局今年将正式发布调查失业率的统计，鉴于企业不轻易裁员和农民工转移回乡对城镇就业形成缓冲还会持续，失业率可能继续表现平稳。

不过，如果未来两三年煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃五个产能过剩行业减产30%，将有300万职工面临下岗。根据1998年经验，其余失业人数比例约1/3。按照这一比例，上述五个行业减产可能带来100万失业，相当于城镇就业的0.3%，小幅推升失业率。

中国人力资源和社会保障部表示，中国“十二五”（2011-2015年）城镇登记失业率保持在4.1%左右，明年将推出养老保险制度总体改革方案。

以下为中金报告主要内容：

中国的失业率没有反映经济周期的影响。目前公布的失业率指标是人力资源和社会保障部发布的城镇登记失业率，该指标长期稳定在4%左右，基本上不随经济周期出现波动。这主要有三方面原因：

登记失业率覆盖面不足。城镇登记失业率是社会保障体系的附产品，只统计拥有非农业户口并且在劳动保障部门进行失业登记的人员。失业人员可能因为没有登记而未能反映在失业率上。

农民工转移对城镇就业形成缓冲。劳动力市场上受经济波动影响最大是农民工群体，农民工在经济周期下行时可能选择回乡务农或是延缓进城，这对城镇就业形成了缓冲，也使得失业率更加平稳。

企业不轻易裁员。不仅中国，亚洲企业在遭遇困难时通常不会裁员。同是发达国家，日本的失业率和波动性明显低于欧美。这可能和东西方文化差异有关——西方推崇个人主义而东方更注重集体主义。此外，国有企业亏损时往往获得地方政府支持而继续开工。

统计局今年将正式发布调查失业率的统计，但可能继续表现平稳。过去两年政府不定期公布过调查失业率结果，基本在5.1%左右。尽管调查失业率的统计方法更完善，但是企业不轻易裁员和农民工转移的影响还会持续。因此，新的调查失业率可能仍然会保持一定的稳定。

城镇新增就业逐步放缓。2010年以来，制造业和非制造业PMI就业指数都出现下降趋势，城镇新增就业也逐年减少。就业增长放缓有供求两方面原因：

从供给面看，劳动年龄人口开始下降。根据联合国预测，中国15~64岁年龄人口2015年开始下降，2015~2030年将年均减少300万人。目前城镇就业保持每年1,000万以上的增长得益于农村劳动力转移，但是过去五年农民工增长也在放缓。预计未来五年，城镇年均新增就业降至1,000万以下。

劳动力市场供求比例显示劳动力需求也出现回落。人力资源和社会保障公布的另一个指标是城市劳动力岗位空缺与求职人数的比率，该比率在2014年4季度达到顶峰，2015年出现回落，反映劳动力需求下降。由于劳动力市场的调整通常滞后于企业盈利的变化，2015年企业利润下滑将给2016年的就业带来更大压力。

向前看，产能过剩行业减产可能小幅推升失业率。根据全国经济普查，煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃五个产能过剩行业就业1,000多万人。如果未来两三年这些行业减产30%，将有300万职工面临下岗。根据1998年经验，2,100万下岗职工后有1,300多万人实现再就业，100多万人得到内部安置，其余失业人数约占1/3。按照这一比例，上述五个行业减产30%可能带来100万失业，相当于城镇就业的0.3%，小幅推升失业率。对此财政需要加大转移支付力度，由于产能过剩行业地区分布不平衡，部分地区面临较大压力，需要上级财政给予更多支持。（完）