中国统计局：明年将改进失业统计调查 推进地区生产总值统一核算

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月25日 - 中国国家统计局最新表示，2016年将是建立现代统计体系的关键之年，将改进包括就业失业统计调查在内的四项调查，并推进地区生产总值统一核算等五大改革。
统计局网站周五刊登新闻稿援引统计局局长王保安在全国统计工作会议的讲话称，明年要抓好第三次全国农业普查，加强统计分析研究和预测预判。
需要改进的四项调查包括，就业失业统计调查，住户调查，人口变动调查，能源和资源环境统计；要推进的五大改革包括，地区生产总值统一核算，开展编制自然资源资产负债表试点，试编全国资产负债表，服务业统计改革，投资统计改革。·
国家统计局于2009年在31个大城市开展了月度劳动力调查，2013年将调查范围扩大到65个大城市。新建立的全国月度劳动力调查制度于今年7月起试行，并在适当时机发布数据。二位了解情况的权威人士此前对路透表示，为更加准确反应中国经济的实际情况，统计局将计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。
此前公布数据显示，中国9月调查失业率5.2%，较前几个月略有上升。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。