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中国财经 | 2015年 7月 24日 星期五 10:23 BJT

中国6月末城镇登记失业率4.04% 就业总体平稳--人力社保部

路透北京7月24日 - 中国人力资源和社会保障部周五称，今年上半年就业形势总体平稳，二季度末全国城镇登记失业率为4.04%，保持在较低水平。

人力社保部在二季度新闻发布会上公布，1-6月，全国城镇新增就业718万人，城镇失业人员再就业299万人，就业困难人员实现就业88万人。

中国国家统计局本月中旬公布，上半年调查失业率基本保持在5.1%。并称上半年就业形势总体稳定，6月调查失业率降至年内最低水平。

中国一季度末城镇登记失业率为4.05%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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