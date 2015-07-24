中国6月末城镇登记失业率4.04% 就业总体平稳--人力社保部

路透北京7月24日 - 中国人力资源和社会保障部周五称，今年上半年就业形势总体平稳，二季度末全国城镇登记失业率为4.04%，保持在较低水平。

人力社保部在二季度新闻发布会上公布，1-6月，全国城镇新增就业718万人，城镇失业人员再就业299万人，就业困难人员实现就业88万人。