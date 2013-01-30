中国联通料2012年净利升逾50%

中国重要财经新闻一周回顾
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透香港1月30日 - 中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)周三发布获利盈喜称,至2012年12月31日止的年度净利将按年成长逾50%,因为3G与宽带客户规模增长所致.
中国联通在联交所发布公告称,3G和宽带用户规模增长,2012年公司收入持续快速增长,收入的增速高于成本费用的增长幅度,促使盈利明显增长.
公司2011年全年净利按年升14.2%至42.3亿元人民币,但远逊市场预期的54.5亿元.(完)
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(记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透北京4月7日 - 为实现中国企业会计准则与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部周四晚间发布新金融工具相关会计准则，主要内容包括将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以及修订套期会计相关规定以更如实反映企业风险管理活动。
路透香港4月7日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科预计今年首季将扭亏转盈，得益于销售形势明显复苏，其H股周五早盘初段逆市上涨。