联通称年底前iPhone 5或可开卖

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月9日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)董事长常小兵周五表示,目前智能手机销售速度越来越快,该公司计划到年底前将3G用户发展到1亿户.
他在参加中共十八大会议期间还预计,2013年智能手机需求将好於2012年.目前公司自行采购的智能手机3,300万台,占W-CDMA市场销量的50%.
"目前中国的3G手机渗透率只有20%,发达国家在50%左右,中国市场还有很大成长空间."他称.
常小兵并表示,联通有望於今年底之前开始推出苹果(AAPL.O)的iPhone 5手机.
截至今年9月底,中国联通的3G用户为6,686万,移动电话总用户则为2.295亿户.(完)
--发稿 林琦/李然/尹嫄婷; 审校 张喜良
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