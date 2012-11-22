中国联通称向母公司收购联通新时空100%股权

中国商务部长预计今年消费保持快速增长 外贸形势依然严峻复杂
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多；今年消费预计还会保持快速增长态势。
路透香港11月21日电---中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)周三表示,向母公司--联通集团收购其旗下的固网公司--联通新时空100%股权,作价121.66亿元人民币(约149.88亿港元).
中国联通在联交所发布公告称,该项收购将以两阶段进行,先是由联通A股(600050.SS)在符合独立股东批等前提下,收购联通新时空;再由联通A股将相关权利和义务转让予中国联通H股,两项协议已於今日完成.
中国联通在公告中指出,此收购有利於提升股东长期价值,节省租赁费用,并提升经营和管理效率.
"董事会相信,建议收购将对本公司产生积极的影响."中国联通公司秘书朱嘉仪在公告中称.
中国联通表示,收购代价将以现金支付,并以公司内部资金及筹资方式偿付;联通新时空主营业务为向其他方出租固网电信资产,业务范围在中国南方21省市.
中国联通今日收盘升1.2%至11.84港元;大盘恒生指数.HSI则升1.39%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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