中国经济新常态与国际合作将促进支付产业发展--银联总裁

路透北京1月21日 - 银行卡组织--中国银联总裁时文朝周三表示，中国经济新常态发展下的经济结构升级、第三产业发展、居民收入提高等因素成为推动居民消费的动力，而居民消费的强劲增长将继续拉动支付产业快速发展。

“新常态下国家实施创新驱动发展战略的基本要求之一是扩大开放、全方位加强国际合作，而‘一带一路’和自贸区建设等将为支付产业带来更大发展机会。”他在世界经济论坛2015年年会上称。

不久前，银联联合新华社发布2014年12月银行卡消费信心指数报告称，2015年，中国全年经济增速预期将进一步放缓。在改革持续推进的大背景下，收入分配制度、社会保障体系将继续完善，旅游、互联网、教育和养老等领域的消费增速有望随着政策的落实而逐步上升。

在国内外合作方面，时文朝表示，面对新常态经济发展带来的机遇，银联愿意与全球合作伙伴加大合作力度、扩展合作领域；同时，随着移动互联网时代来临，银联作为开放式平台型综合支付服务商，也希望加快与各方的创新合作。

此前，中国银联董事长葛华勇称，银联目前已将业务拓展到境外150个国家和地区，境外受理网络从中国人主要出境目的地扩大到更广泛的区域和更多类型的消费场所；未来，银联将继续拓展受理网络，加快跨境支付产品和服务创新。

去年11月底，中国银联、中国国家开发银行和老挝央行签署合作协议，从今年1月起启动建设老挝当地的国家银行卡支付系统。银联将作为技术支持方参与项目建设，在支付系统设施建设、运维服务等方面提供支持，并分享中国银行卡产业发展的技术和经验。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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