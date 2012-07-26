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中国财经 | 2012年 7月 27日 星期五 07:43 BJT

中汽协上调全年乘用车销量增幅预测至11.1%

路透北京7月26日电---中国汽车工业协会周四将今年全年乘用车销量同比增速预测上调至11.1%,年初预测为9.5%,同时将整体汽车市场的销量同比增幅预期维持在8%.

新华社报导援引中汽协报告称,预计全年乘用车销量将达1,609万辆,其中SUV(运动型多功能车)预测销量为207万辆,同比增长达30%.

报告表示,从整体市场看,如果下半年宏观经济向好,经济发展增速回升,全年汽车销量有望2,000万辆的预测,同比增幅为8%,这与年初时的预测一致.

"如果宏观经济保持目前状况,只要没有大规模的限制汽车消费的政策出台,今年汽车销量增速也将能达到5%."报导引述中汽协副秘书长师建华称.

今年4月时师建华曾重申,今年全年中国汽车销量预计约为2,000万辆左右,增长约8%;乘用车销量1,587万辆左右,增长9.5%.

中汽协数据显示,今年1-6月中国共销售乘用车761.35万辆,同比增长7.08%;6月共销售乘用车128.42万辆,同比增长15.77%,环比增长0.24%.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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