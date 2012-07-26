中汽协上调全年乘用车销量增幅预测至11.1%

路透北京7月26日电---中国汽车工业协会周四将今年全年乘用车销量同比增速预测上调至11.1%,年初预测为9.5%,同时将整体汽车市场的销量同比增幅预期维持在8%.

报告表示,从整体市场看,如果下半年宏观经济向好,经济发展增速回升,全年汽车销量有望2,000万辆的预测,同比增幅为8%,这与年初时的预测一致.