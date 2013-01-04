特写：嘉兴拟复制美国版基金小镇

资料图片：在嘉兴市一住宅区附近的池塘边，一名渔民在撒网捕鱼。 REUTERS/Stringer

* 地方政府抢跑"新型城镇化",新字费思量

* 吸引民间投资的目光投向"PE"

* 嘉兴复制美国版基金小镇

作者 赵红梅

路透浙江嘉兴1月4日 - 距离有东方纽约之称--上海约20分钟高铁车程的中国三线城市嘉兴市吸引了一些风险投资家、PE合伙人驻留.当地政府想用10年时间来打造一个袖珍版"基金小镇",提供中国"新型城镇化"的一条另类新途径.

激起嘉兴市有这想法源自于对冲基金爆炸式的增长让美国格林尼治镇(Greenwich) 平凡命运的改变.这座小镇距离纽约有45分钟车程,仅174平方公里,号称"对冲基金大本营",有大约380家对冲基金总部聚集此地,管理的资产总额超过1,500亿美元.

浙江省嘉兴市虽处长江三角地区核心地带,但经济发展相对落后于周边同级城市,人口、资源均较少,与格林尼治条件相仿,因此嘉兴亦走上了一条想方设法让民间投资投入新兴城镇化的道路.

嘉兴市副市长盛全生对路透表示,打造"基金小镇"是面向长三角区域,尤其是民营经济发达的浙江.嘉兴市不仅希望靠税收优惠引来PE机构.也希望凭借浙江大量的需要产业升级的中小企业与PE机构实现双赢.

他认为,嘉兴要把简单的加工制造业升级为先进制造业,要支持科技型小企业,除了需要人才、技术、资本,还要进行新商业模式的转型,这正是PE机构所能提供的.

嘉兴市拥有相对富庶地缘及便利交通的优势是打造另类新型城镇化的前提条件,但对于中国2亿多农民工和7,000万流动人口的新型城镇化的主体来说,却难以仿效.

中国国务院发展研究中心一位不具名的专家指出,中国城镇化将是一个很庞大的工程,涉及到方方面面的改革.如城镇化该选择何种路径发展?当原有的城市规模已经庞大,交通,人口,资源的压力已经突现,新型的城镇化将如何布局?何种产业支撑?就业政策,户籍制度,土地制度,公共服务等等都将涉及.

中国务院副总理李克强多次强调,中国目前最大的内需就是发展相对滞后的城镇化,而城镇化这个最大潜力的发挥,只有通过"改革"这个最大的红利才能实现.

中国各省政府正卯足干劲抢搭此热潮,尤其是在"新"字上大费周章,并逐步跳脱依靠大规模基础设施建设的老路.

嘉兴市欲复制美国基金小镇的经验,在当地刚刚举办的一场私募基金高峰会仅是开端.

**基金小镇的淘金梦**

嘉兴,冷风阵阵的清晨,7：57分,沪杭高铁车徐徐驶进嘉兴南站,走出车站的几位中年男士身着笔挺大衣,有的刚关上载有股市分析图的iPAD.这些人全走进一家五星级酒店去开私募高峰会.而在这里"落户"有哪些优惠条件,是他们关心的话题.

为吸引PE前来注册,嘉兴市政府专门拿出了毗邻高铁车站附近的南湖区一块土地,约有2.04平方公里的地方用于打造"基金小镇"的核心区,并给予办公用房租金优惠、政府资金奖励等诸多优惠和快捷的审批服务来吸引PE们注册、留下.

这些伸向"PE"的橄榄枝有:对新注册或新迁入南湖的股权投资类企业五年内可享受地方财政营业税、企业所得税、个人所得税70%的税收优惠,五年免费注册地址,股权投资企业因收回、转让或清算处置股权投资而发生的权益性投资损失可以按税法规定在税前扣除等等.

"在南湖落地的PE享受优惠后营业税税率为2.2%,企业所得税税率为19.4%,个人所得税也很低,这个优惠力度目前比北京、上海、天津都低了,所以我们选择在这边先注册几只子基金."红杉资本一位合伙人称.

浙江省主管金融的副省长朱从玖今年数次来嘉兴,他称要把嘉兴打造成私募股权投资积聚的地方,尽管很多城市也有各自不同特点的促进PE的政策,且趋势在加强,但浙江民间资本比较充裕,对PE有得天独厚的条件.他并要求当地政府要在"基金小镇"建设方面替引进公司考虑盈利模式.

他并表示,浙江计划跟有关机构探讨组建各种类型的母基金(FOF),吸引PE参与浙江投资,并助力壮大各地PE实力,在法治、工商服务、财税等政策上给予鼓励.

天津渤海产业基金的一位人士对路透表示,地方政府积极引入PE对地方来说是非常划算,以往地方政府产业招商引资,需要拿大量的土地和优惠政策来换项目,而PE在只要在当地注册,产生了投资收益就要向当地财政缴税.

而对PE而言,它们并不需要将注册地频繁迁徙,因基本可灵活地在各个区域设立子基金来享受地方政策的优待和获取当地的资源.

从嘉兴市南湖区金融办的相关资料显示,截至目前,已经有逾70家股权投资基金企业入驻南湖金融区,其中包括昆吾九鼎、中信证券(证券基金)、鼎峰资本、浙商资本、达晨创投等.

北京、天津、上海、深圳等一线几个大城市因金融机构密集、贴近项目源,当地政府较早出台鼓励政策而成为PE发展的集中地,然为防止非法集资等问题,上述城市基金注册门槛高企,而全国多个二三线城市(乌鲁木齐、宁波、三亚、嘉兴等)这两年陆续出台了地方性股权投资鼓励政策,导致PE注册出现"西进"、"南下"等不断迁徙现象.

**新型城镇化里的PE角色**

在一轮轮的PE迁徙潮背后,是中国各级政府利用不同幅度的政策优惠争抢着有限的金融资源.

中国已明确把建设新型城镇化放入了今年经济工作的主要任务之一,并提出要走集约、智能、绿色、低碳的新路,这条新路要有充足的金融保障.然在2011年,中国就有20%的地级市和3%以上的县负债率超100%,靠大举借贷、发行城投债等谋发展的路子已愈来愈难.

嘉兴市亦不例外,这个财政收入逾200亿元的城市在2012年就"豪气万丈"地提出三个千亿工程项目,分别是基础设施、社会事业、产业升级,尤其是产业升级工程预算就需耗费1,592亿元.2012年三项计划投资就已近530亿元,融资重压下,该市企业债发行数和募集资金数已位于浙江省第二位.

如何吸引民间投资为新型城镇化提供助力就成了政府关注话题,嘉兴南湖区委书记孙建华表示,"嘉兴需要搭建一个主平台,集中政策、要素、资源,在较短时间内形成亮点,进而发挥引领辐射效应,带动整个示范区建设顺利实施...于是就有了'基金小镇'作为金融创新示范区核心区开发建设."

在金融行业工作良久的朱从玖对PE有着深刻认识,他近日多次表示,大力发展股权投资对浙江的产业升级有重要意义,让地方经济发展能更有效更有质量地增长,转型升级重要着力点是科技创新发展,而私募股权投资就是重要推手.

为了能留住PE的精英,南湖区还在生活环境上费了一番脑筋,比起北京、上海水泥建筑里的繁华和喧闹,南湖宣称要建山间绿化带中一座座低密度、花园式的定制化漂亮别墅,让"基金小镇"里的精英们能享受江南水乡上的别一番风情,还在基金高层员工的个税、子女教育等方面有特殊优惠.

而专门用来基金招商、开发、建设与长期运营"基金小镇"的嘉兴市南湖金融区建设开发公司已成立,注册资本为3亿元.

一位九鼎投资的合伙人笑称,要多带夫人来嘉兴走走,"等她习惯了这里的优美环境,就会觉得大堵城北京很不适合生活,就可以想办法把公司、家庭慢慢挪过来,再说从这儿20分钟高铁就能到上海,什么事也不耽搁."(完)

(审校 杨淑祯)

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