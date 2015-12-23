城市规划需统筹政府社会市民三大主体 需尊重民意--新华

路透北京12月23日 - 新华社周三发布时评称，城市规划、建设工作是一个系统工程，必须坚持以人为本的发展理念，现阶段尤其需要统筹政府、社会、市民三大主体，应该充分尊重民意、用好民智。

新华时评指出，城市规划、建设工作牵涉面广，涉及利益多元，稍有不慎，就会损害政府公信力。一个城市的发展，需要政府持续不懈的努力，更需要社会和市民的广泛参与。

“限行、限购等城市发展的重大决策，关乎市民切身利益，应该充分尊重民意、用好民智。”该时评称。

新华指出，城市发展需要积淀，绝非人为设定目标就能速成。近年来，一些地方政府和官员盲目追求短期效益，违背城市发展规律，“长官意志”挂帅，把“以人为核心”变成了“以个别人为决策核心”，将民意束之高阁或当成可有可无的“花瓶”，“拍脑门”决策、“拍屁股”走人现象时有发生。一些城市主政者的“大手笔”变成“大败笔”，有的项目还滋生腐败，耗费大量人力物力财力。

“越是关乎城市发展的重大民生决策，政府部门越是需要遵循程序正义和法治精神，依法行政民主决策，积极创造条件让市民和全社会为城市建设和治理贡献力量。”文章称。

周一闭幕的中央城市工作会议提出，要提高市民文明素质，尊重市民对城市发展决策的知情权、参与权、监督权，鼓励企业和市民通过各种方式参与城市建设、管理，真正实现城市共治共管、共建共享。（完）