城市规划需统筹政府社会市民三大主体 需尊重民意--新华

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月23日 - 新华社周三发布时评称，城市规划、建设工作是一个系统工程，必须坚持以人为本的发展理念，现阶段尤其需要统筹政府、社会、市民三大主体，应该充分尊重民意、用好民智。
新华时评指出，城市规划、建设工作牵涉面广，涉及利益多元，稍有不慎，就会损害政府公信力。一个城市的发展，需要政府持续不懈的努力，更需要社会和市民的广泛参与。
“限行、限购等城市发展的重大决策，关乎市民切身利益，应该充分尊重民意、用好民智。”该时评称。
新华指出，城市发展需要积淀，绝非人为设定目标就能速成。近年来，一些地方政府和官员盲目追求短期效益，违背城市发展规律，“长官意志”挂帅，把“以人为核心”变成了“以个别人为决策核心”，将民意束之高阁或当成可有可无的“花瓶”，“拍脑门”决策、“拍屁股”走人现象时有发生。一些城市主政者的“大手笔”变成“大败笔”，有的项目还滋生腐败，耗费大量人力物力财力。
“越是关乎城市发展的重大民生决策，政府部门越是需要遵循程序正义和法治精神，依法行政民主决策，积极创造条件让市民和全社会为城市建设和治理贡献力量。”文章称。
周一闭幕的中央城市工作会议提出，要提高市民文明素质，尊重市民对城市发展决策的知情权、参与权、监督权，鼓励企业和市民通过各种方式参与城市建设、管理，真正实现城市共治共管、共建共享。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。