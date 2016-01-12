中国商务部对进口美国干玉米酒糟进行反补贴立案调查

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月12日 - 中国商务部周二称，将对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反补贴立案调查，因申请人中国酒业协会主张，美国干玉米酒糟产业（企业）可能受益的美国政府补贴项目共计42项，使中国国内产业遭受了实质损害。
发布在商务部网站的公告显示，此次调查确定的补贴调查期为2014年10月1日至2015年9月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年9月30日。
中国酒业协会依据合理获得的证据和信息，初步估算了申请调查产品的补贴金额，不属于微量补贴。申请人代表的干玉米酒糟总产量在2012年、2013年、2014年和2015年1-9月均占同期中国同类产品总产量的50%以上。
申请书同时主张，申请调查产品进入中国市场数量大幅增长，价格总体下降，对国内产业同类产品价格造成压低和抑制，导致国内产业同类产品的产能无法获得有效利用，库存大幅上升，市场份额下降，税前利润和投资收益率始终处于负值水平。
商务部公告称，此次调查自2016年1月12日起开始，通常应在2017年1月12日前结束调查，特殊情况下可延长至2017年7月12日。（完）
(发稿 马蓉；审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)