中国商务部对进口美国干玉米酒糟进行反补贴立案调查

路透北京1月12日 - 中国商务部周二称，将对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反补贴立案调查，因申请人中国酒业协会主张，美国干玉米酒糟产业（企业）可能受益的美国政府补贴项目共计42项，使中国国内产业遭受了实质损害。

发布在商务部网站的公告显示，此次调查确定的补贴调查期为2014年10月1日至2015年9月30日，产业损害调查期为2012年1月1日至2015年9月30日。

中国酒业协会依据合理获得的证据和信息，初步估算了申请调查产品的补贴金额，不属于微量补贴。申请人代表的干玉米酒糟总产量在2012年、2013年、2014年和2015年1-9月均占同期中国同类产品总产量的50%以上。

申请书同时主张，申请调查产品进入中国市场数量大幅增长，价格总体下降，对国内产业同类产品价格造成压低和抑制，导致国内产业同类产品的产能无法获得有效利用，库存大幅上升，市场份额下降，税前利润和投资收益率始终处于负值水平。

商务部公告称，此次调查自2016年1月12日起开始，通常应在2017年1月12日前结束调查，特殊情况下可延长至2017年7月12日。（完）