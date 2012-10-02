美初裁对中国不锈钢水槽征反倾销税

路透华盛顿9月28日电---美国周五初步裁定对中国不锈钢水槽课征54.25-76.53%的反倾销税.这是美国反制来自中国进口物品所采取的最新行动.

此项初裁结果对Elkay Manufacturing来说是一大胜利.这家百年老企业在3月指控中国对手以不公平的低价在美国销售不锈钢水槽.

这项裁决出炉的同一天,美国总统奥巴马以国家安全考量为由,下令禁止一家中国民营企业在奥勒冈海军基地附近建造风力电厂.

稍早在7月时,美国商务部已初步裁定对中国不锈钢水槽课征2.12-13.94%的反补贴税.

自2009年就任以来,奥巴马政府已针对进口自中国的产品课征约40项反倾销与反补贴税.不过这些税项的实施均是由行业申请所推动,目前仍在审议的申请已经所剩无几.

美国2011年从中国进口的不锈钢水槽价值1.18亿美元,高於2010年的9,810万美元.

中山市舒美特厨具有限公司和广东东原厨具实业有限公司分别被课征63.87%和54.25%的初步反倾销税.

19家中国出口商遭遇59.06%的初步反倾销税.其他所有中国厂商和出口商均被课以76.53%的税率.

每家企业均被要求按照初步税率缴纳保证金.若美国国际贸易委员会(ITC)明年投票反对这一征税决定,该保证金将被退回.(完)

--编译 李婷仪/徐文焰;审校 孙茉莉

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