高通反垄断案即将审结 美国不断向中国施压

路透北京12月16日 - 美国总统奥巴马在最近的几次会谈中，针对中国利用反垄断政策限制外资企业收取专利使用费一事，不断向中国国家主席习近平施压。这也是中国对美国移动晶片组生产商高通(QCOM.O)展开调查的核心内容。

奥巴马劝诫中国勿动用反垄断法来惠及使用外国企业技术的中国公司，这将成为一次重要考验，说明在高通案接近尾声之际，他在这一问题上能发挥多大的影响力。

“美国政府对中国正在使用包括反垄断法的多项机制，来压低外资所有的专利价值，并令使用外国技术的中资企业获益的作法感到关切，”白宫国家安全委员会发言人Patrick Ventrell对路透表示。

“奥巴马总统上个月在北京与习近平主席会面时，直接表达了他对于中国反垄断法实施情况的关切。”

目前已有至少30家外资企业已经受到中国2008年实施的反垄断法的调查，其中就包括高通。一些批评人士称，中国动用反垄断法不公平地针对非国内企业。

中国扩展高速4G网络的努力推动对高科技智能手机的需求，不过高通的业务前景因其受到中国发改委长达13个月的调查而被制约。

两位熟悉情况的消息人士称，奥巴马在会谈中未直接提及高通，但高通案是中国目前正在进行，且涉及美国企业和专利使用费问题的唯一一个重要案件。

该案即将作出裁决，高通可能被迫支付超过10亿美元的罚款，并被要求作出让步，而这些让步可能损及该公司获利丰厚的电话晶片组专利授权业务。(完)

(编译 徐文焰；审校 许娜)

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