中国经济放缓？苹果等美国消费类企业并不悲观

路透纽约7月23日 - 有人担心中国经济走弱和股市动荡，将重创美国消费类企业。但这些企业不以为意，即使最近的财报已显露不详之兆。

最突出的是依赖中国基础设施建设增长的那些企业，比如联合技术(UTX.N)和卡特彼勒(CAT.N)，都宣布第二季获利不佳，并因中国需求减弱而调降了财测。

而另一方面，United Continental Holdings Inc (UAL.N)、苹果(AAPL.O)和通用汽车(GM.N)等消费类企业，则因中国消费者的需求强劲而继续看好该市场。

中国经济今年遇到了困难，制造业产出、零售销售和国内投资增长减速，同时房地产市场放缓令形势更加复杂。

周四公布的路透调查结果显示，分析师预测今年中国经济增长7%，明年增速降至6.7%。

“我们一直担心这个问题，”国际资产管理公司Standard Life Investments的全球股票主管Steve Weeple对路透表示，“如果某些大型包装消费品公司以及产业称中国业务成长可能略低于经济增速，我们肯定不会感到意外。”

此外，中国股市夏初暴跌30%可能会对美企第三季业绩造成更广泛的冲击。

本季以来，依赖中国基础设施增长的美企所受打击最为严重。联合技术(United Technologies)股价周二大跌7%，创近四年最大跌幅，主要因该公司调降全年获利预估。下调原因之一就是随着中国住房市场的降温，该公司在华电梯业务进展迟缓。

建筑及采矿设备生产商卡特彼勒的股票周四录得六个月来最差表现，主要因该公司公布第二季获利和营收双双走软，中国建筑业放缓则被列为影响因素之一。

即便是规模小一些的企业也都指出，受到了中国基础设施行业走软的冲击。这些企业大部分收入都来自美国本土，一般被认为较不容易受到全球经济压力的影响。

而消费类企业的情况则要乐观得多。

United Continental称，亚洲仍是很好的投资目的地。“该区域的需求仍在增长中，”首席营收官Chief Revenue Officer称。该公司往返中国的航班数在美国同业中居首。

通用汽车(GM.N)6月在华汽车销量平平，但该公司在周四发布的业绩报告中也指出，中国市场继续表现强劲，并称预计在中国将保持很强的盈利能力。该股周四收涨4%至31.50美元。

此外，苹果的中国销量也非常耀眼。尽管在该公司公布的会计年度第四季营收预估低于市场预期后，其股价挫跌近7%，但该公司过去一年在华销售增长约112%，并称计划未来12个月在华开设40家新店。(完)

(编译 张涛/刘秀红；审校 王洋/徐文焰)

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