四大会计事务所中国分支与美国证交会就文件争议达成和解

路透华盛顿2月9日 - 美国监管机构周五与四大会计事务所中国分支达成历史性协定，此前这些分支拒绝提交受到诈欺调查企业的审计文件，引发了一项长期争执。

美国证券交易委员会(SEC)表示，德勤(Deloitte)、安永(Ernst & Young)、普华永道(PricewaterhouseCoopers)和毕马威(KPMG)四大会计事务的中国分支将分别支付50万美元，并承认2012年之前他们并未制作SEC所要求的文件。

这个和解案为未来这些公司必须遵循的记录要求程序打下基础，同时也详细列出业者不加以遵循的后果。

值得注意的是，与SEC和解没有中止这些业者继续负责在美上市中国企业的会计业务。

然而这些业者若未按要求制作文件，或所提供的文件遭SEC认定不够完整，则这些业者可能面临停业六个月的处分。

SEC也可能展开新的快速执法行动，或者是重新审理此案；目前此案处于中止状态，是否重审取决于这些会计事务所未来的配合情况。

如果重审此案，则这些事务所必须向SEC提出上诉；但如果这些业者完全配合所有文件要求，SEC将会在四年后撤销此案。

在一份联合声明中，四大事务所称他们很高兴这件事能够获得解决。他们称，“这些事务所继续服务于所有各自客户的能力，并不受此次和解影响。”(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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