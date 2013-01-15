监管升级令中资公司放弃赴美淘金梦

* 数十家中资公司私有化

* 疑似会计作假影响到中资公司的融资机会

* 监管因素进一步令企业前景蒙阴

路透纽约1月14日 - 已经有创纪录数量的中资公司离开美国股市,因监管审查更加严格且赴美上市的优势也不复存在.

几位中国问题专家表示,一些受怀疑的企业财报被美国政府调查,以及股价受创,严重影响了很多中资公司在美国市场筹集新资金的机会,让他们没有什么理由留下来.

"新资金流进这些公司的方式少之又少,它们的估值很低,在监管问题上又面临严峻形势."Mesirow Financial Consulting高级执行董事James Feltman称.

据投资银行Roth Capital Partners数据,2012年有27家在美国上市的中资公司宣布计划通过买断方式进行私有化,2011年有16家,2010年仅六家.Roth称,2010年之前,每年私有化的中资公司通常只有一至两家.

另外,大约50家中国企业(多数为小企业)在美国证券交易委员会(SEC)解除注册,不必再对外披露信息.这个数量高于2011年的40家左右,也是至少1994年SEC开始这方面记录以来最高.

股东数量有限的公司可自愿解除注册,在不必买断投资者股份的情况下摆脱了公开信息的负担,但投资者常常会遭受股价下跌之苦.

**股价大跌**

"这是在美国上市(中国)企业名声上的又一个污点."北京金牛投资管理公司管理合伙人欧嘉明(James ONeil)称.

同时,2012年成功在美国上市的中国企业只有三家,2011年和2010年分别有12和41家.

约300家中国公司的股票仍在美国的交易所交易,或由交易个体通过"店头市场(OTC)"进行场外交易.

据从事私有化交易工作的律师表示,银行业者正在积极向企业兜售离开美国市场而在其他地方重新上市的想法,称在香港或中国大陆市场,它们可以获得更优的股价.

"这个想法就是,这里(中国)的市场更了解中国的国情,因此有希望给股票赋予更高的估值."香港Davis Polk的合伙人Mark Lehmkuhler表示.

例如,根据投行Morgan Joseph的数据,在美国上市的消费必需品类中国企业,近期相较香港证交所上市的同类中国公司股价折让67%.

**监管僵局关系重大**

银行业者和律师们表示,如果美国监管机构与中国就会计监管问题无法很快达成协议,可能会导致更多中国公司放弃在美国上市.

北京大学会计系教授Paul Gillis称,"我想每个人都在着手其他安排",以防美中两国监管层不能达成协议.

过去两年,美国SEC已经摘牌了大约50家中国在美上市公司.上个月,SEC指控全球五大会计师事务所的中国子公司违反证券法规,因其未能及时转交文件.这令中美协商僵局的紧张态势升级.

虽然近期多数私有化交易都是管理层主导的收购交易,但低廉的股价也促使大型私募股权公司达成数桩交易.

上个月,以凯雷集团(CG.O)为首的私募股权基金财团同意收购中国分众传媒控股有限公司FMCN.O,收购价约为37亿美元,成为中国最大规模的私募股权收购案.律师表示,该交易的成功可能促使达成更多交易.

尽管大量资金涌入私募市场,但美国股市投资者可能需要更长时间才会再度愿意投资中国上市公司.(完)

(编译 王翔琼/程琳/王兴亚; 审校 郑茵/隋芬/石冠兰)

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