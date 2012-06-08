中国央行降息与美联储“扭转操作”异曲同工

作者 钟华

路透北京6月8日电---中国央行在5月数据公布前意外宣布降息,令市场对中国经济下滑的预期非常黯淡,这增添了投资者做多债市的情绪.

但鉴於当前债市收益率已暗含一定降息幅度,因此後市短期料仍以宽幅震荡为主.而本次降息政策指向降低企业融资成本,加之宽松的流动性环境,绝对收益率高的中低评级信用债券收益率可能继续下滑.

进一步看,中国央行在降息同时推进利率市场化,令金融机构存款利率/贷款利率可能出现一升一降,这与美国联邦储备委员会(美联储)此前采取出售短期债券买入长期债券的"扭转操作(OT)"所产生的效果,有一定相似之处.

中国央行决定自周五起,对金融机构存贷款基准利率采取"双降",一年期存贷款基准利率分别下调25个基点(bp);同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动下限调整为基准利率的0.8倍.

以此计算,调整後的各期限定存利率上限均略高於调整前水平,而各期限贷款利率下限则远大於本次名义25个bp降幅.以一年期为例,调整後的定存利率上限为3.575%,较调整前高出7.5个bp;而贷款利率下限较调整前的下限水平则低出85.6个bp.

尽管中国央行和美联储两者操作有所不同,中国直接改变金融机构利率,而美联储操作标的则是债券,但它们同样都意在降低市场利率,以降低实体经济中企业部门和住户部门融资的成本和压力,助力下滑中的经济恢复.

因此,中国本次降息操作和美联储此前的扭转操作之间,可谓有异曲同工之妙.这或在初步暗示中国债市收益率曲线未来存在扁平化变形的可能.

而目前尤以2年-3年金融债和信用债收益率曲线较为陡峭,该期限债券收益率下滑应享有相对优势.

当然,中国投资者当前短久期操作带来的债市收益率曲线陡峭化,是否发生新的大的变形,还需密切关注欧债危机等外围形势冲击和中国政策刺激经济力度,以及未来中国经济寻底时间长短与潜在通胀预期等诸多情况的影响.

中国央行本次调降贷款利率後,金融机构贷款利率实际降低程度及多长时间内走低还待观察.毕竟金融机构一般贷款加权平均利率3月水平还较年初升0.17%至7.97%;贷款利率较基准利率上浮的同期占比也较年初升4.41%至70.43%.

但非金融部门融资成本的趋势将随着央行采取降息等放松政策而趋於下降.目前看,企业融资来源之一的银行承兑汇票转贴利率下跌已经显现出明显的趋势.

中美央行之所以采取类似货币政策操作的背後,一定程度上或源於本轮全球结构性危机带来的经济潜在增速下滑,央行主动降低或维持融资利率的相对低水平,以与潜在经济增长水平相适应,并避免下滑中的经济带来更大破坏.

美联储主席伯南克周四在国会听证会上称,美国经济面临的风险源自欧洲债务危机与美国削减开支的前景,并预计美国通货膨胀率维持在接近2%的水平.他并未言及会推出QE3等新的刺激计划,令原本持有乐观预期的投资者感到失望.

而有经济学家预计,中国当前处於下行中的通胀有可能在四季度开始出现回升.

比较而言,中国金融机构存贷款基准利率较主要发达经济体超低基准利率有较高差距,这意味着中国央行应对经济下滑还有较大的政策手段空间.而未来是否继续采取行动,将更多取决对於中国经济本身状况和外围市场冲击的影响.(完)

--审校 乔艳红

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