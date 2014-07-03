一名中国女子在美被控涉嫌窃取专利玉米商业机密

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月2日 - 美国当局周三称，中国女子莫云（音）因被控试图窃取美国专利种子技术而被捕，她企图从美国中西部的玉米田偷带多个类型的特种玉米到中国。
莫云的丈夫是大北农集团的创立者和董事长邵根伙，该公司旗下有一家玉米种子公司。美国执法部门官员称，莫云与其弟莫海龙（音）伙同另外几名中国人欲从爱荷华州和伊利诺伊州窃取价值很高的玉米种子。莫海龙又名Robert Mo。
莫云本周二在洛杉矶被逮捕，莫海龙已于去年12月被捕。他将于12月1日受审。他们两人在爱荷华州的联邦地区法院被指控阴谋窃取商业机密。
根据法庭文件，他们从地里挖玉米幼苗，还盗窃成熟的玉米穗，以及非法获取包装的玉米种子。
根据检方的说法，莫海龙及其他涉嫌合谋者在2012年曾试图将大约250磅（113公斤）玉米种子通过联邦快递发送到香港。
法庭文件还显示，他们还将偷来的玉米种子藏到爆米花盒子里，然后打包到行李中，并通过芝加哥飞北京的一航班托运。
根据爱荷华州联邦检察官Nicholas Klinefeldt的说法，莫海龙是北京大北农科技集团 负责国际业务的高管，该公司是邵根伙创立的大北农集团的成员企业。大北农旗下有67家分公司，其中的北京金色农华种业科技有限公司是一家玉米种子公司。
Klinefeldt表示，莫云是邵根伙的妻子。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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