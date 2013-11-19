中国因转基因问题拒收一船美国玉米--消息

路透11月18日 - 一位交易消息人士周一表示，中国已拒收一船美国玉米，因其含有未批准进口的转基因品种。中国是全球最大玉米进口国之一。

这位消息人士称，这批船货包含Syngenta AGSYNN.VX的AgrisureViptera玉米，其名称亦为MIR 162。

这位要求匿名的消息人士称，“目前已经证实，有一船玉米取消，问题在于MIR 162。”

目前中国进口美国的玉米量激增，因国内玉米价格涨至纪录高位，而且粮食需求增长。基于这一原因，分析师称这一问题将很快得到解决。

伊利诺伊州研究及分析机构Allendale, Inc首席策略师RichNelson称，“这仅是个小问题，进口过程将会顺利。他们需要我们的玉米，他们已下了订单。我们认为这不是长期重大出口中断的开始。”

尽管如此，这一消息打压了芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货市场。12月玉米期货周一盘中一度下跌10美分，或2.4%，至三年低点每蒲式耳4.12美元。

据交易商称，中国尚未批准进口MIR162玉米，但预计今年底或2014年将准许进口。包括墨西哥、欧盟和主要玉米进口国日本在内的美国其他贸易伙伴国则允许进口该种玉米。

据美国农业部数据，2013/14销售年度(9月/8月)，中国料将进口创纪录高位的700万吨玉米。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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