标普：中国公司债市场规模超过美国 跃居全球首位

路透香港6月16日 - 标准普尔周一表示，中国公司债市场规模已经超过美国，跃居全球最大，未来五年，中国料将占三分之一的全球公司债需求。

标普表示，2013年底，中国公司债余额14.2万亿(兆)美元，美国则是13.1万亿美元，市场排名对换时间比标普的预期早了一年。

在截至2018年的五年时间内，以中国为首的亚太地区料占全球公司债融资总需求(60万亿美元)的一半。到2018年，亚太地区占未偿债务总额(72万亿美元)的比例将超过一半。

标普指出，在全球第二大经济体中国，有25%到33%的公司债需求是通过影子银行业得到满足，这对全球产生影响。

“这意味着，有多达10%的全球公司债会受到中国影子银行业萎缩风险的影响，”标普称，并估计这部分资金规模为4-5万亿(兆)美元，“鉴于未来五年中国经济每年名义增速可能达到10%，这个数额还会增加。”

标准普尔使用的企业金融风险趋势指标显示，与其他国家相比，中国企业的现金流和杠杆比率2009年时是表现最好的，目前已恶化到属于最差之列。

标普称，“中国的地产和钢铁行业仍需特别关注，”并指出地产价格的迟滞趋势导致钢铁需求下降。

中国4月新屋平均价格涨幅为一年来最低，当月七十个大中城市中有八个出现价格下跌，3月为四个。

标普预计钢铁行业会出现更多的违约，今年铁矿石价格的跌势已反映出行业的困境。

该机构表示，“中国占全球公司债市场的份额巨大并不断扩大，金融风险升高导致全球公司债市场的整体风险上升。”

“中国是全球第二大经济体，该国公司债市场若出现明显反转，可能迅速波及到其他国家。”(完)

(翻译 杜明霞/张荻； 审校 蔡美珍/张涛)

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