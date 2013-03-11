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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 11日 星期一 12:05 BJT

中国称境外网络攻击逾半数来自美国

新华社周日援引中国国家互联网应急中心(CNCERT)的数据称，2013年前两个月里，中国遭受的境外网络攻击逾半数来自美国。数月来，中美两国一直在黑客攻击问题上互相抨击，指责对方攻击敏感的政府网站。中国将美国列为最大的黑客攻击来源国。路透

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