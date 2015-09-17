香港《信报》：中美网络战能打赢也打不成

（9月17日社评）

「如果要打网络战，我保证，只要我们想赢，就一定能赢。」这是美国总统奥巴马最近撂下的豪言，上文下理是针对怀疑来自中国的黑客攻击。

美国指摘中国的网络安全问题其来有自，今年七月奥巴马就讲过，中国利用黑客从美国联邦政府人事管理局数据库窃取二千多万条个人讯息，美国一定要报复。除了宣称打网络战一定能够打赢之外，美国传媒曾经报导，华盛顿方面考虑向涉及窃取机密的中国企业或个人实施制裁。在这样俨然「科技冷战」的背景之下，国家主席习近平访问美国所采取的「特殊行程」，不显得那么耐人寻味了。

习近平下周展开访美之旅，这是他担任国家主席以来对美国的首次国事访问，行程主要分开两段，其一是在华盛顿与奥巴马进行一系列首脑会谈，其二是前往纽约出席联合国成立七十周年峰会。值得注意的是，习近平踏足美国的第一站其实是西雅图，届时将参与「中美网路产业论坛」，跟一众科技巨擘见面，并到微软创办人盖茨家中作客。换言之，习近平非常重视在IT产业具有庞大影响力的翘楚，动机之一相信与化解网络安全问题有关。

习近平访美，先行的特使是中央政法委书记孟建柱，光从人选已看出端倪，国事访问的会谈内容必然涉及联合反恐、跨境追捕，以及打击网络犯罪等等问题，因为孟建柱主要负责公安、检察、法院、司法和安全领域等等的工作。事实上，日前率领团队赴美的孟建柱，与美国国务卿克里等人深入交换意见，据说已达成重要共识。《华盛顿邮报》报导，美国不会在习近平访美之前，向涉及窃取机密的中国企业或个人实施制裁；不过，这不代表中美两国解决了网络安全纷争。

如果要打网络战，美国能够打赢，相信没有人会怀疑，毕竟美国在互联网体系拥有难以匹敌的优势，而且该国国防部早就把网络空间列作与陆、海、空和太空并列的「第五大战场」，伊朗用作提炼浓缩铀的核设施，就曾经被名为「震网」（Stuxnet）的蠕虫病毒袭击，该病毒怀疑是由美国和以色列携手研制。问题是，中美网络战真的会打起来吗？须知道，中美关系错综复杂，光是经济贸易已是千丝万缕，假如中国的互联网被封杀，破坏力固然无法计算，但美国企业的损失亦将是天文数字。由此可见，奥巴马也不愿意爆发两败俱伤的网络战。

对于「科技冷战」最符合常理的推测，中美在吵吵闹闹之间寻求最大可能的合作空间，共同厘定彼此接受的「游戏规则」，贯彻两国一直以来「斗而不破」的局面。可以预见，习近平访美进行国事访问其中一个焦点，必然是在网络安全问题之上建立某种共识。说到底，美国才是全球最强悍的黑客，窃听对象包括盟国元首如法国总统奥朗德和德国总理默克尔，厘定网络规则是相对公平的博弈行为。

中美之间另外两项受到关注的重要议题还有：中美推进落实气候变化协议承诺，以及中国在南海与周边国家的领土主权之争。

美国去年承诺，到二○二五年，二氧化碳排放与二○○五年相比，减少百分之二十六到二十八；中国则应允，在二○三○年或之前达到排放峰值。若然「习奥会」谈得拢，将有利于今年稍后巴黎气候峰会达成更具约束力的协议。

至于南海主权之争，情况复杂得多，美国的战略及国际研究中心（CSIS）拍摄衞星图片显示，中国正在美济礁建设第三条飞机跑道，反映中国没有停止填海造地。对于这个问题，谋求「亚太再平衡」的美国肯定有意见，甚或威胁采取相关行动，且看习近平如何应对。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。