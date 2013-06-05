版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 6月 5日 星期三 13:51 BJT

奥巴马将敦促中国遏制网络间谍活动

美国总统奥巴马本周将在加州会晤中国国家主席习近平。白宫官员周二称，奥巴马将在会见期间指出美国认为中国应对来自中国境内的网络攻击活动负有责任，必须采取行动遏制高科技间谍行为。中国否认美国所指的网络攻击，并坚持称自己也是受害者，而非入侵者。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐