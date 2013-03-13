中国称愿就网络安全与美国对话

中国周二表示，愿与包括美国在内的国际社会一道，就网络安全开展对话与合作。近几个月来，中美之间针对网络攻击问题互相指责，均批评对方攻击己方敏感的政府和企业网站。上月美国一家电脑安全公司称，中国军方可能参与了一系列针对美国的网络攻击事件，而中国军方高官在两会期间接受采访时重申军方未参与网络攻击活动。路透