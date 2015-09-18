中国7月减持304亿美元美国国债 创2013年末以来最大单月减幅

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月18日 - 美国财政部最新数据显示，截止7月末中国持有美国国债12,408亿美元，较上月净减少304亿美元，创下2013年12月以来最大单月减幅，但仍保持着美国国债第一大持有国位置。
中国减持美国债的前次单月高点出现在2013年12月，当月净减持了478亿美元。
明细数据显示，7月中国共计净减持美国长期证券121.97亿美元。其中净减持长期国债138.67亿美元，净增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券26.83亿美元，净增持公司债1.28亿美元，净减持公司股票11.41亿美元。
另外，中国于8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率。消息公布后，人民币贬值压力骤起，对中国可能卖出美国国债增加美元流动性的猜测也有所增加。因此，8月份中国持有美国国债的变动情况更倍受关注。
为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准(SDDS)按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。
中国央行最新数据显示，8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元至3.557万亿美元，为连续第四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。7月外汇储备降幅为425亿美元。(完)
参看详情，可点选美国财政部网站
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。