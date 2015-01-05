中国寻求购买2月和3月出货的美国干酒糟--贸易商

路透芝加哥1月2日 - 贸易商周五表示，中国正在寻求2月和3月出货的美国干酒糟(DDGs)船货，进口限制放宽重新打开了这一利润最丰厚的干酒糟市场。干酒糟是玉米乙醇的一种副产品，为高蛋白质动物饲料。

“我们以往的买家又重新回来了。我们也接到了新的询价，”美国一干酒糟贸易商称。

贸易商称，至少三家美国出口商要求，买家为运往中国的每一联运集装箱干酒糟支付20%-35%的预付定金。

在2013年底之前，要求交纳预付定金的情况非常少见；中国从2013年底开始拒绝逾100万吨干酒糟和玉米入境，因为发现其中含有先正达SYNN.VX开发、未经批准的转基因玉米品种Agrisure Viptera，即MIR 162。

中国在上个月已进行过采购。据称中粮(COFCO)购买了高达90万吨干酒糟。这一大规模购销数量显示，在先正达于12月22日作出官方声明前，中国政府已经打算批准这一转基因玉米品种。

据美国农业部数据，中国在过去两年采购的美国干酒糟均超过400万吨，不过去年夏季的进口放缓至接近停滞。

干酒糟价格目前徘徊于6月以来的最高位。主要进口国中国及墨西哥、越南与韩国等其他主要购买国的需求增加带动价格上涨，即便美国玉米丰收且美国国内乙醇加工利润率较高，可望推动干酒糟产量创下纪录高位。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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